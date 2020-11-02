На Тульскую область надвигается густой туман Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 ноября, на территории Тульской области объявлено метеопредупреждение. Так местами на территории региона возможно возникновение тумана, об этом говорят прогнозы Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В связи с этим Госавтоинспекция по региону просит автомобилистов быть предельно внимательными и аккуратными на дороге. Для этого необходимо соблюдать ПДД, следить за скоростью в неблагоприятных погодных условиях.

Как отмечают полицейские, что в таких условиях любая, даже мелкая, ошибка водителя может закончиться трагично.