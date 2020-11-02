98 пьяных водителей поймали в Тульской области за неделю Фото: Алексей ФОКИН

С 26 октября по 1 ноября сотрудники ГИБДД по Тульской области снова вели проверки по соблюдению ПДД на дорогах региона Актуальные данные за неделю предоставила пресс-служба ведомства.

Так, за минувшую неделю полицейскими было выявлено 61 625 нарушений ПДД. Из них 140 протоколов было составлено за чрезмерную тонировку автомобиля, а 98 за управление транспортом в состоянии опьянения. 44 из проверенных водителей получили протоколы за нетрезвое вождение, 47 — за отказ от прохождение медосвидетельствования и 7 — снова попались пьяными за рулем.

Однако лидером в нарушениях ПДД останется ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения). По данным ГАИ за минувшую неделю за превышение скорости было составлено 58 299 водителей.