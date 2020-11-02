В Туле на проспекте Ленина пьяный водитель Kia Spectra врезался в Chevrolet Lacetti Фото: материалы пресс-служб

В воскресенье вечером, 1 ноября, на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП из-за пьяной езды. Участниками же аварии стали две иномарки: Chevrolet Lacetti и Kia Spectra.

По данным ГАИ, в 20-50 по проспекту Ленина за рулем автомобиля «Kia Spectra» ехал 41-летний мужчина. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с «Chevrolet Lacetti», за рулем которого находился 47 летний водитель. При прибытии сотрудников ГИБДД виновник аварии от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался, за что получил административный протокол.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Chevrolet», который после получения медицинской помощи был отпущен.