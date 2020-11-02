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В тульской деревне Журавка столкнулись "Газ" и "Лада"

В аварии пострадали четверо человек
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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В тульской деревне Журавка столкнулись "Газ" и "Лада"

В тульской деревне Журавка столкнулись "Газ" и "Лада"

Фото: материалы пресс-служб

В субботу вечером, 31 октября, в тульской деревне Журавка, что в СНТ Колос, произошло ДТП. Участниками аварии стали автомобили «ГАЗ» и «Лада».

По данным ГАИ, в 19-00 по мск мужчина 70 лет, управляя автомобилем «Лада Гранта» выехал на встречку и там столкнулся с автомобилем «ГАЗ 2766»,за рулем которого был 41-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля «ГАЗ» и его 40-летняя пассажирка. Также травмы получили водитель «Лады» 71-летняя пассажирка. Однако все пострадавшие после получения медпомощи были отпущены.

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