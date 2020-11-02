Некоторые организации в Тульской области получат льготу по налогу на имущество
Фото: Алексей ФОКИН
Губернатором региона был подписан Закон Тульской области «О льготном налогообложении в 2021 году». Так, от уплаты налога на имущества освободятся три вида организаций, а два вида организация получают пониженную ставку на уплату налога.
Так, от уплаты налога на имущества освобождаются следующие организации:
- производители музыкальных инструментов;
- организации федеральной почтовой связи (за исключением имущества, сданного в аренду);
- организации железнодорожного транспорта в отношении имущества, которое используется для организации работы детских железных дорог и проведения профессионально-ориентационной работы среди молодежи.
Сниженную ставку налога на имущество организаций до 1,1% получают:
- организации, которые проводят спортивные мероприятия в закрытых помещениях на искусственном льду (с условием предоставления на безвозмездной основе площадки для занятий спортсменов-инвалидов – членов спортивных сборных команд Тульской области);
- организации высшего образования, осуществляющие подготовку кадров со средним профессиональным и высшим образованием для ОПК Тульской области.
Также от уплаты транспортного налога в этом году освобождаются организации федеральной почтовой связи.