В Тульском морском музее появился новый 64-пушечный экспонат

фото: https://vk.com/underwatertula Фото: соцсети

В Тульском морском музее появился новый экспонат, который был сделан еще 10 лет назад в Череповце. Им стала модель 64-пушечного корабля «Ингерманланд».

Самими оригиналом, по образу которого был и сделан экспонат, стало судно Балтийского флота. Оно было построено по приказу Петра I. Так, корабль стал флагманом российского и объединенного русско-датско-голландско-английского флотов во время Северной войны, периодически ходил под штандартом самого императора.