В Туле для новых предпринимателей продлили налоговые каникулы до 2024 года Фото: Алексей ФОКИН

Губернатор региона подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей».

Так, следуя закону впервые зарегистрировавшиеся ИП имеют возможность продлить «налоговые каникулы» до 1 января 2024 года. При этом предприниматели должны применять упрощенную или патентную систему налогообложения, и должны работать в производственной, социальной, научной сферах, а также в сферах бытовых услуг обслуживания и предоставления мест для временного проживания.

Также в законе уточнены наименования отдельных видов предпринимательской деятельности, а также в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0% при применении патентной системы налогообложения включено животноводство и оказание услуг в данной области.