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2 ноября погода в Туле будет дождливой и прохладной

Прогноз погоды на 2 ноября 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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2 ноября погода в Туле будет дождливой и прохладной

2 ноября погода в Туле будет дождливой и прохладной

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 ноября, в Туле ожидается пасмурная и дождливая погода, а столбик термометра днем поднимется всего до +7 градусов. Вечером же дождь продолжит идти, а температура понизится до +6 градусов.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3,4 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 747 мм.рт.ст.

Завтра, 3 ноября, в Туле будет пасмурно, однако тепло. В дневное время столбик термометра покажет +9 градусов, осадков не ожидается.