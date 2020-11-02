2 ноября погода в Туле будет дождливой и прохладной Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 2 ноября, в Туле ожидается пасмурная и дождливая погода, а столбик термометра днем поднимется всего до +7 градусов. Вечером же дождь продолжит идти, а температура понизится до +6 градусов.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3,4 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 747 мм.рт.ст.

Завтра, 3 ноября, в Туле будет пасмурно, однако тепло. В дневное время столбик термометра покажет +9 градусов, осадков не ожидается.