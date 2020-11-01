Семь жителей Тульской области потеряли более миллиона рублей из-за мобильных мошенников Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники УМВД выявили новую схему, которую мошенники используют для завладения денежными средствами жителей Тулы и области. Преступники связываются с потенциальными жертвами, убеждая оформлять кредиты и переводить деньги на указанные «защищённые» счета.

По данным сайта УМВД России по Тульской области, только за 30 октября семь жителей региона стали жертвами мошенников, отдавших злоумышленникам 1 миллион 195 тысяч рублей. На удочку аферистов попались 49-летнняя тулячка из Пролетарского района 48-летняя жительница Мясново, 67-летнего жителя Алексина и 48-летнюю женщина из Щёкинского района.

Мошенники действуют по следующей схеме: dо время телефонного разговора, преступник представляется сотрудником банка и убеждает потенциальную жертву оформить кредитный договор на значительную сумму. Делается это, якобы, с целью предотвращения возможного несанкционированного оформления подобной операции. После этого потерпевшему предлагается перевести полученные деньги на «защищённые» счета, указанные преступниками.