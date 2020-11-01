В Тульской области при пожаре в Новомосковске пострадала женщина Фото: Алексей ФОКИН

В городе Новомосковск, вчера вечером, 31 октября, произошел пожар. В одном из жилых домов по улице Донской проезд загорелась квартира. Информация о происшествии поступила на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 19:38 по московскому времени. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные, которым удалось справиться с огнем за 8 минут. В ходе операции из дома было эвакуировано 7 человек. К сожалению, пожар не прошел бесследно для жильцов: в комнате обгорело кресло, квартира закоптилась по всей площади. Также, пострадала женщина, которую оперативно увезли в больницу. Причина пожара устанавливается.