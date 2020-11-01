1 ноября за порядком в Туле проследит Вадим Новиков Фото: Алексей ФОКИН

На этих выходных, 31 октября и 1 ноября, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

Сегодня, 1 ноября, дежурит заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Вадим Алексеевич Новиков.

По всем возникающим вопросам жители областной столицы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).