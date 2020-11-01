1 ноября в Туле весь день будет пасмурно и дождливо Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 1 ноября, в Туле весь день будут лить дожди, а небо будет пасмурным. Так, в дневное время температура воздуха поднимется до +4…+5 градусов, а вечером столбик термометра покажет +5…+6 градусов тепла.

Ветер будет дуть сильный северо-восточный со скоростью до 12 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы - 746 мм.рт.ст.

В понедельник, 2 ноября, в областной столице будет пасмурно, а утром пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха будет около +7 градусов.