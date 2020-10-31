В Тульской области пояснили, какую можно получить компенсацию за оплату коммунальных услуг

Губернатором Тульской области был подписал Закон «О внесении изменения в статью 3 Закона Тульской области «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области».

Согласно закону, если жители имеют право на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах по Закону Тульской области «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» и на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе и на компенсацию расходов за капитальный ремонт) по другому нормативному правовому акту, то каждый житель региона может выбрать:

- либо компенсацию по указанному закону,

- либо меры социальной поддержки по иным нормативным правовым актам.