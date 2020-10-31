31 октября в Туле назначен новый дежурный по городу Фото: Алексей ФОКИН

В эти выходные, 31 октября и 1 ноября, в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города, которые проследят за порядком и помогут решить тулякам все экстренные вопросы.

Сегодня, 31 октября, дежурным по городу назначен руководитель аппарата администрации города Тулы Денис Владимирович Громов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).