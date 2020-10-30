В выходные дни в Туле будет пасмурно, дождливо и прохладно Фото: Алексей ФОКИН

В ближайшие выходные, 31 октября и 1 ноября, погода в Туле обещает быть пасмурной и прохладной.

Так в субботу, 31 октября, в областной столице небо будет пасмурным, а температура воздуха днем поднимется всего до +8 градусов, однако осадков не предвидится. В воскресенье же, 1 ноября, в Туле пройдут дожди, а днем похолодает до +5 градусов.

Советуем тулякам заботится о своем здоровье, одеваться по погоде и соблюдать ограничительные меры.