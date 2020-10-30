В Туле кафе на улице Металлургов затопило по колено

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

В Туле в одном из кафе по улице Металлургов произошла серьезная коммунальная авария. Причиной тому стал порыв или засор в одном из канализационных колодцев. О потопе сообщили в социальный сетях.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

Заливать помещение начало в ночь с 28 на 29 октября. На место коммунального происшествия прибили специалисты, но убрать воду они так и не согласились. Ликвидацию аварии начали только утром. Отметим, что к этому моменту уровень воды в кафе поднялся почти по колено. Сейчас основная часть работ закончена.

фото: Тула Жесть Фото: соцсети

На данный момент арендаторы и владельцы заведения оценивают полученный от потопа материальный ущерб.