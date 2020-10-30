Житель Тульской области пытался расправиться с возлюбленным бывшей жены

В Плавске местного жителя суд признал виновным в покушении на убийство.

В деревне Крекшино пьяный мужчина пришел домой к новому возлюбленному бывшей жены. Там он предложил ему отойти поговорить. По дороге достал из куртки нож и ударил его дважды в шею. Мужчиной двигала ревность.

Потерпевший смягчил силу ударов. Ему также помогли находившиеся рядом двое человек: свидетели произошедшего не дали ревнивцу довести свой умысел до конца.

В ходе судебного заседания мужчина вину в совершении преступления не признал. Ему назначено 6 лет 2 месяца в колонии строгого режима.