В Тульской области два кафе могут закрыть из-за нарушений рекомендаций по COVID-19

Деятельность двух кафе в Туле и Ефремовском районе могут приостановить. Материалы дел Роспотребнадзор передал в районные суды для принятия решений.

В организациях не соблюдали кратность проведения обработки помещений, нарушали требования к мытью и дезинфекции столовой посуды и приборов, персонал не использовал маски, не было контроля за проведением термометрии персонала.

Всего с 23 октября по 29 октября было проверено 7 объектов общественного питания и 30 объектов торговли. На точки общепита возбуждено 5 дел, еще 4 - на магазины.