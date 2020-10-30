В тульской колонии-поселении потушили условный пожар и эвакуировали пострадавших

Фото: УФСИН России по Тульской области

В колонии-поселении №8 в ходе совместных учений УФСИН и МЧС потушили условный пожар. По легенде возгорание произошло из-за короткого замыкания электрической проводки в жилой секции отряда на втором этаже здания. Огонь охватил площадь в 190 квадратных метров.

Для тушения условного пожара прибыло 2 противопожарных отделения. А также добровольно-пожарная дружина из числа сотрудников колонии, медработник, сотрудник энергомеханической группы учреждения.

В результате учений условный пожар был потушен, пострадавший обнаружен и эвакуирован.