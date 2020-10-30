В Тульской области потери бюджета из-за пандемии составят восемь млрд рублей

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В Тульской области потери бюджета могут составить 8 млрд рублей. Ранее эта сумма прогнозировалась на уровне 23 млрд рублей. Негативное влияние на экономику оказало распространение коронавируса и введенные из-за него ограничения в различных отраслях.

Сейчас обсуждаются основные подходы к планированию бюджета региона на ближайшие 3 года. В приоритете – в кратчайшие сроки нивелировать потери бюджета и вернуться на путь развития.

Параметры бюджета на 2021 год запланированы с дефицитом в 5 млрд рублей. Финансирование дефицита обеспечат за счет остатков средств и кредитов коммерческих банков.