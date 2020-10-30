В приготовлении блюд для школьников в Тульской области использовали недопустимые продукты

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В приготовлении блюд для школьников в Тепло-Огаревском районе использовали недопустимые продукты, а в холодильниках не было контрольных термометров. К таким выводам пришла прокуратура в результате проверки.

Руководителям образовательных учреждений были внесены представления. Также в отношении директоров возбуждены дела об административном правонарушении по статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Сейчас нарушения полностью устранены.