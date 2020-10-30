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Судебные приставы взыскали с жителей Тульской области 3,2 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей было распределено в бюджеты всех уровней. Таковы итоги за 2020 год.

По алиментам взыскали более 46 млн рублей. Сейчас за неуплату денег на содержание детей административные протоколы получил 481 должник, а 271 человек привлечен к уголовной ответственности.

Также приставы продолжают взыскание задолженности по заработной плате. С начала 2020 года было фактически перечислено свыше 28 млн рублей тем работникам, которым удерживали их заслуженную зарплату.