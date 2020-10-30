В Туле ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку Фото: материалы пресс-служб

Туляков просят помочь с поисками пропавшей 79-летней жительницы областной столицы. Филлипова Тамара Яковлевна исчезла 27 октября, на данный момент о ее местонахождении ничего неизвестно ее местонахождение остается неизвестным.

Основные приметы:

рост 170 см, худощавого телосложения, карие глаза, темно-русые с проседью волосы до плеч.

Одета: предположительно, светлый плащ или пуховик, темная обувь и серая вязаная шапка.

Примечания: женщина может нуждаться в медпомощи.

Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.