В Туле ищут пропавшую 79-летнюю пенсионерку
Фото: материалы пресс-служб
Туляков просят помочь с поисками пропавшей 79-летней жительницы областной столицы. Филлипова Тамара Яковлевна исчезла 27 октября, на данный момент о ее местонахождении ничего неизвестно ее местонахождение остается неизвестным.
Основные приметы:
рост 170 см, худощавого телосложения, карие глаза, темно-русые с проседью волосы до плеч.
Одета: предположительно, светлый плащ или пуховик, темная обувь и серая вязаная шапка.
Примечания: женщина может нуждаться в медпомощи.
Всем, кто владеет какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.