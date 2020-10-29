Житель Тульской области отправится в колонию за пьяное вождение

В Донском суд признал мужчину виновным управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Тогда мужчина был оштрафован на 30 000 рублей и лишен водительских прав на 1 год 7 месяцев.

Однако это не помешало ему сесть вновь пьяным за руль. Когда нетрезвого мужчину без прав остановили сотрудники ГИБДД, он ехал по улицам мкр. Новоугольный.

Мужчина в ходе судебного заседания признал вину, раскаялся в содеянном.

Ему назначено 10 месяцев лишения свободы с лишением на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Мужчина взят под стражу в зале суда.