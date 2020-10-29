Житель Тульской области получил срок за хранение наркотиков

В Кимовске местный житель признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере.

Мужчина через интернет купил наркотик. Затем забрал его в лесополосе и отправился на остановку. Уже там его остановили полицейские. В ходе личного досмотра в спортивной кофте мужчины был обнаружен и изъят пакет с запрещенным средством массой 0,94 грамма.

Мужчине назначен 1 год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.