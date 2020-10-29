Более 1,5 млн рублей отдали жители Тульской области в руки мошенникам Фото: Алексей ФОКИН

Всего за один день восемь жителей Тульской области потеряли более 1 млн 570 тысяч рублей. Граждане попались на удочку мобильным мошенникам и перевели им все свои средства.

Злоумышленники продолжают действовать по старой схеме - звонят по телефону и просят сообщить реквизиты банковский карт, обосновывая это необходимостью защитить деньги от мошенников, либо же просят перевести деньги за якобы услугу или товар. В качестве предоплаты.

УМВД России по региону просят жителей Тульской области быть более бдительными и не сообщать данные о своих картах неизвестным людям.