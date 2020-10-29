Тульские следователи начали расследовать причину пожара частного дома в городе Донской Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня утром, 29 октября, в городе Донской по улице Чапаева загорелся жилой дом. Пожар тушили свыше 50 минут. Однако, без потерпевших обойтись не удалось. В пожаре погибла 49-летняя женщина.

Об этом сообщили в следственные органы Следственного комитета РФ по Тульской области. Предполагается, что причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети либо неосторожное обращение с огнем. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена пожарно-техническая, судебно-медицинская экспертиза.

После проверки и получения результатов будет принято процессуальное решение.