3 и 4 ноября "Куликово поле" приглашает туляков на Ночь искусств и День народного единства Фото: материалы пресс-служб

3 и 4 ноября туляки отметят сразу два праздник: День народного единства и Ночь искусств. В связи с этим Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом приглашает жителей региона на интерактивную лекцию «Казанская. Указующая путь». Встреча состоится 3 ноября в 17:00 и 4 ноября – в 14:00.

Отметим, что 4 ноября в православном мире проходит празднование Казанской иконы Пресвятой Богородицы отмечается православным миром 4 ноября. Этому событию и посвящена лекция, которая будет интересна каждому человеку. На встрече расскажут, как была обретена икона Казанской Божией Матери и почему она стала покровительницей русского воинства, а также зачем в этот день принято было играть свадьбы и почему к Казанской Божией Матери обращались как к «бабьей заступнице».

Расскажут еще и про крестьянские приметы при наступлении зимы.