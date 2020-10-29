В Туле разыскиваются родственники погибшего красноармейца

В Туле снова ищут родственников погибшего в годы ВОВ красноармейца Ерасова Алексея Матвеевича. Он родился в 1903 году в областной столице и был прописан на ул.Прохорова, д.185.

Туляк служил в рядах Красной армии. Умер он 9 апреля 1943 года в ЭГ-2343 от болезни и был захоронен на кладбище в городе Сальска Ростовской области.

Если вы владеете какой-либо информацией о родственниках красноармейца или о нем самом, просьба сообщить данные по телефону: 8 (86372) 7-03-26. Контактное лицо: Басов Олег Юрьевич, директор Сальского казачьего кадетского профессионального лицея.