В Тульской области один из сетевых супермаркетов в Щекино не соблюдал коронавирусные требования Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Один из сетевых супермаркетов в городе Щекино, находящийся на улице Советская, 27, не соблюдал санитарно-противоэпидемиологические требования. Это обнаружили сотрудники Роспотребнадзора, прийдя в магазин с проверкой.

Как выяснилось, в супермаркете несвоевременно выполняли обработку и дезинфекцию помещений, не контролировали термометрию персонала, а также не установили устройство для обеззараживания воздуха и дезсредства.

В отношении должностного лица было возбуждено административное дело. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.