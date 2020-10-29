31 октября в Туле пройдет усиленный рейд ГИБДД Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 31 октября, на дороги областного центра с усиленным рейдом выйдут сотрудники ГИБДД. Полицейские будут тщательно наблюдать за соблюдением ПДД, а также проверять водителей на трезвость.

Госавтоинспекция напоминает тулякам, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения каждому водителю грозит штраф в размере 30 000 руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. Если же подобный случай повторится, то штраф возрастает до 200 до 300 000 рублей, а также уголовная ответственность.

Также, за повторные нарушения водителям может грозить и лишение свободы сроком на два года.