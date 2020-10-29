В каком районе Тулы течет самая жесткая вода?

В каком арйоне Тулы течет самая жесткая вода? Фото: материалы пресс-служб

«Тулагорводоканал» предоставил актуальные данные по качеству воды в Туле. Так, жители областной столицы могут узнать в каком райне самая жесткая вода, а в каком нормальная.

Так, по данным проведенных исследований, самая жёсткая вода течёт в Привокзальном районе Тулы, показатель жесткости составляет 8,2-9,6 градусов, а нормой служит – 7,0 (10,0).

В Советском районе вода чуть менее жесткая – 8,0-8,4 градуса. Третье место заняло Заречье – 6,4-8,4 градуса, четвертое - Центральный районе с жесткостью воды 5,2-8,0 единиц. Победителем по жесткости стал Пролетарский район. Там течет самая мягкая вода с показателем в 5,2-5,6 градусов.

При этом, ни в одном из районов не было отмечено превышенной нормы по мутности и содержанию железа. Также, не было обнаружено и опасных бактерий.