В Тульской области на неосвещенной дороге грузовик насмерть сбил неустановленного пешехода Фото: материалы пресс-служб

Вчера вечером, 28 октября,на 242 километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе произошло трагическое ДТП. Участниками его стали пешеход и грузовик.

Произошло все в 20:20 по мск, как сообщает ГАИ. На указанной дороге 44-летний водитель автомобиля «MAN TGS», с полуприцепом «KOGEL S24», сбил пешехода. По предварительной информации, мужчина-пешеход шел переходил дорогу в темное время суток на неосвещенном участке без световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.