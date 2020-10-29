В Тульской области в пожаре жилого дома погибла женщина

В Тульской области в пожаре жилого дома погиб мужчина Фото: материалы пресс-служб

Ночью 29 октября в 00:57 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о том, что загорелся дом по улице Чапаева в городе Донской.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета, которые приступили к тушению в 01:04. На тушение пожара ушло более 50 минут. Как сообщила пресс-служба МЧС, что в огне погибла женщина. Также, в происшествии сгорела и обрушилась кровля по всей площади, а дом выгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.