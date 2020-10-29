В Ясногорске пожар унес жизнь 30-летнегой жителя Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 29 октября, ранним утром в 04:20 по мск городе Ясногорск загорелось нежилое строение на улице Советская. Об этом сообщили в «Единую службу спасения-112».

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-76, которые прибыли на место в 04:23 по мск. Через восемь минут пожар был потушен. В результате пожара внутри выгорела будка. А также в пожаре погиб 30-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается.