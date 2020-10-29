Тулякам начали рассылать фейковые инструкции по лечению от коронавируса

Последнее время, во время развития второй волны коронавируса, в социальных сетях и различных мессенджерах начали появляться инструкции по самостоятельному лечению от ковида.

Внутри такой памятки содержатся инструкции амбулаторного лечения пациентов с подозрением на COVID-19. И вроде бы информация должна быть интересной и полезной, но как выяснилось, она является абсолютно фейковой и не соответствует методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ.

Региональный минздрав просит туляков не доверять всем интернет источникам, а пользоваться только официальной информацией, а также не заниматься самолечением, которое может обернуться потом печальным опытом или даже трагедией.