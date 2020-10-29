29 октября по ряду адресов в Туле отключат свет Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 29 октября, ряд тульских домов останется без света. Это будет связано с проведением плановых работ на объектах электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 без света останутся следующие адреса:

пер. Городской, 29, 33, 33-а, 60, 43, 32 к.3 (Киоск "Ключ здоровья")

ул. Кутузова, 34, 38-а, 43-б; ул. Дементьева, 11, 13; пр-зд Загородный, 7, 7-а, 15

пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; Щёкинское ш., 8, 4

ул.Болдина, 112-б, 118; ул. Оружейная, 28-а, 30-а.

ул. Сойфера, 20; ул. Коминтерная, 28

ул. Ушинского, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-б, 48-е; ул. Фучика, 24/3

ул. Н. Руднева 30,32.