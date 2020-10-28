Стало известно, когда Луценко, Комбаров и Костадинов вернутся к тренировкам в тульском "Арсенале"

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В "Арсенале" назвали предполагаемые сроки возвращения травмированных игроков в полноценный тренировочный процесс.

Восстановление Кирилла Комбарова после операции на мениске составит не менее 3 месяцев.

Евгений Луценко уже работает по индивидуальной программе, вернуться на поле он сможет в конце ноября. Напомним, в матче с "Сочи" у него произошел рецидив травмы.

Восстановительная терапия Георги Костадинова может занять до 2 недель. У футболисты была травмирована икроножная мышца голени.

Реабилитация Александра Денисова после травмы сухожилия приводящей мышцы бедра затянется на 4 недели.

Восстановительная терапия Гурама Аджоева продлится еще 2 недели.