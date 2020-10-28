В тульской деревне Варваровка нарушителя поймали на незаконном сбросе мусора

Фото: Администрация Тулы

Недалеко от деревни Варваровка нарушителя поймали на незаконном сбросе мусора. Факт был зафиксирован в лесополосе в процессе объезда территорий.

Объем свалки составил 350-400 кубометров. Нарушитель обязуется убрать свалку за 2 недели.

Все материалы дела будут переданы в УАТН для оформления штрафа за административное правонарушение.

Напомним, для граждан он составляет от 2500 до 5000 рублей; для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.