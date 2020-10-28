Туляк уклонялся от выплаты ущерба и прятал свой автомобиль от приставов

46-летний житель Тулы уклонялся от обязательств по оплате ущерба за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Между тем в его собственности находился автомобиль Nissan Pathfinder. Однако местонахождение машины должник скрывал. Вследствие этого судебный пристав вынес постановление об объявлении автомобиля в исполнительный розыск.

Машину нашли. Родственники должника, которые пользовались автомобилем, узнав о том, что имущество продадут в счет погашения долга, незамедлительно оплатили задолженность в размере более 400 тысяч рублей.

Сам должник сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы.