В Туле заключили под стражу насильника с Косой Горы

В Туле суд заключил на 2 месяца под стражу 49-летнего мужчину. Его обвиняют по статье "иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством".

Напомним, днем 20 октября ранее судимый мужчина изнасиловал двух женщин и сбежал из квартиры. Сейчас его местонахождение установлено, он задержан и ему предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, следователь занимается сбором необходимой доказательной базы, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.