В Тульской области в кафе нашли коронавирусные нарушения

В точке общепита в Щекине (ул. Советская, д. 16) сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения. В частности,отсутствовали термометрия при входе, место для обработки рук кожными антисептиками, запас одноразовых масок, дезинфицирующие средства,

Кроме того, умывальник в местах общего пользования не оборудован дозатором для обработки рук кожными антисептиками, в течение дня не проводится влажная уборка помещений, хранение уборочного инвентаря не упорядочено.

В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело. Суд оштрафовал его на 50 000 рублей.