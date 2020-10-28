Житель Тульской области хранил у себя дома наркотики и психотропы

В Ясногорске 34-летний местный житель признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере.

Мужчина приготовил к продаже запрещенные вещества – расфасовал их по сверткам и хранил у себя дома. Однако до сбыта так и не дошло, поскольку его задержали сотрудники полиции.

Из незаконного оборота изъято более 170 г наркотических средств и психотропных веществ.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.