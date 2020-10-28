Из-за технического сбоя туляки могут получить услуги в Госавтоинспекции в порядке "живой очереди"

Из-за технического сбоя взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг оказалось затруднительно подать заявки и документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением механизма взаимодействия. После того как работы будут завершены, туляки снова смогут подать заявки и документы через единый портал госуслуг.

Пока услуги можно получить в режиме "живой очереди" с использованием терминалов электронной очереди или общего модуля управления (ОМУ) во всех отделениях МРЭО ГИБДД области. При этом необходимо соблюдать меры личной безопасности в местах массового скопления людей.