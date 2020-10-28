В Тульской области неуступчивый грузовик врезался в ВАЗ Фото: материалы пресс-служб

Во вторник днем, 27 октября, на улице Бродовского в Богородицке произошло произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль Steyr и ВАЗ-21120.

Так, около в 14:50 по мск, на указанной дороге грузовик под управлением 31-летнего водителя решил повернуть налево, не уступив дорогу едущей легковушке ВАЗ, из-за чего и врезался в нее. За рулем отечественного авто находилась 37-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала водитель и 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Они были доставлены в больницу.