В Туле в одном из отделений МФЦ на проспекте Ленина появился судебный пристав

Туле в одном из отделений МФЦ на проспекте Ленина появился судебный пристав Фото: Алексей ФОКИН

В МФЦ № 33, что на проспекте Ленина, д. 63 начал свою работу дежурный судебный пристав. Сотрудник УФССП России по Тульской области будет принимать граждан для консультирования и оказания других услуг.

Так, судебный пристав будет работать в здании МФЦ Каждый вторник с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00.

Приём граждан будет проходить в порядке живой очереди без предварительной записи.При себе необходимо иметь паспорт, а также защитную маску.