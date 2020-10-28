В Туле девять пожарных машин прибыли тушить подвал пятиэтажки на улице Руднева Фото: материалы пресс-служб

Во вторник вечером, 27 октября, около 16.30 в службу спасения поступило сообщение о задымлении в подвале многоквартирного дома на улице Руднева в Туле. На емсто происшествия выдвинулось сразу 9 пожарных расчета.

Горение смогли ликвидировать лишь к 17:17 по мск. При этом из дома было эвакуировано в срочном порядке 10 человек, 17 человек вывели с верхних этажей. Однако в происшествии никто не пострадал.

В результате ЧП в подвале дома сгорел мусор, закоптились стены и потолок. Причина пожара устанавливается.