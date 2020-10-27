28 октября часть домов в Туле останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 28 октября, в тульских домах снова исчезнет свет. Как сообщает ТГЭС, это будет связано с проведением плановых ремонтно-профилактических работ.

В связи с этим жители нескольких районов Тулы временно останутся без электричества. Публикуем полный график отключений:

С 09:00 до 13:00

ул. Патронная, 111

С 09:00 до 17:00

Калужское ш., 5, 7

17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 48-64 (чётн.), 33, 35; 16-й пр-зд, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.); 25-й пр-зд, 44; ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.)

12-й пр-зд, 45-53, 48-а, 47-а; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-60 (чётн.), 64, 66, 33, 35; ул. Речная, 72-90 (чётн.), 71-85 (нечётн.); 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 44, 10, 12, 1-15 (нечётн.); 17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); 16-й пр-зд, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.); ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.); ул. Богучаровская, 20, 21, 24; ГСК № 8-Гарнизонный пр-зд; ул. Тесницкая, 3, 7; 18-й пр-зд, 23-53; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 13-а, 12, 13; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8; 10-й пр-зд, 80-104 (чётн.), 95-123 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 23-й пр-зд, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 31-й пр-зд, 2-32 (чётн.); 12-й пр-зд, 61

пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул. Вересаева, 24, 26, 26-а, 118-128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3; ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17-31 (нечётн.)