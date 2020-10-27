Глава Роспотребнадзора назвал цель усиления ограничительных мер в Тульской области

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев назвал цель новых ограничительных мер в Тульской области.

По его словам они необходимы для того, чтобы замедлить темпы заболеваемости в регионе, сокращая возможности передачи инфекции.

Главный санитарный врач Тульской области еще раз призвал жителей соблюдать масочный режим и все меры предосторожности.

Напомним, носить средства индивидуальной защиты необходимо до конца декабря. Именно столько действует масочный режим в регионе.