72-летний житель Тульской области заблудился во время прогулки с годовалым ребенком

В Алексине 72-летний мужчина заблудился во время прогулки с годовалым ребенком. Тревогу забили родственники пенсионера после того, как на улице стемнело. Мужчина не возвращался и не отвечал на звонки: телефон был отключен.

Более 5 часов после поступления информации о пропавших, полицейским потребовалось, чтобы найти мужчину и коляску с ребенком в нескольких километрах от города.

- Во время прогулки пенсионер перепутал направление и ушёл в другую сторону от дома. Поняв, что заблудился, он ходил по окраине лесного массива, где его и нашли сотрудники полиции, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мужчины и ребёнка нет, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.